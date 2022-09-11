Міноборони рф визнало відступ майже з усієї території Харківщини
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images / «Бабель»
Міністерство оборони росії на власній карті підтвердило відступ майже з усієї території Харківської області.
Порівнюючи мапи за 10 та 11 вересня, можна побачити, що російські війська відступили з півночі та північного сходу Харківської області. Під контролем окупантів лишається тільки лівий берег річки Оскіл — там частково розташоване місто Купʼянськ, а також селище Борова.
- Останні кілька днів ЗСУ активно просуваються на Харківщині. Українські війська звільнили вже 30 населених пунктів, серед яких Купʼянськ і Балаклія. На Херсонщині ЗСУ просунулися на кілька десятків кілометрів.
- Міністерство оборони росії фактично визнало втрату міст Ізюм і Балаклія Харківської області, але назвало це «операцією зі згортання та перекидання військ». Мета цього «згортання» — перекинути війська на Донецький напрямок.