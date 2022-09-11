Міноборони рф визнало відступ майже з усієї території Харківщини

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Міністерство оборони росії на власній карті підтвердило відступ майже з усієї території Харківської області.

Порівнюючи мапи за 10 та 11 вересня, можна побачити, що російські війська відступили з півночі та північного сходу Харківської області. Під контролем окупантів лишається тільки лівий берег річки Оскіл — там частково розташоване місто Купʼянськ, а також селище Борова.

Карта бойових дій за версією міноборони рф станом на 11 вересня