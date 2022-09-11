Генштаб: Окупанти планують провести мобілізацію на окупованих територіях
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- Олег Панфілович
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Getty Images / «Бабель»
Через значні втрати окупанти планують провести примусову мобілізацію на окупованих територіях.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу.
Зараз чоловікам заборонено залишати окуповані населені пункти. Крім того, у відповідь на успішні дії Збройних Сил України російські загарбники на захоплених територіях Харківської та Херсонської областей посилюють адміністративно-поліцейський режим. Вони забороняють в’їзд та виїзд із населених пунктів, запроваджують комендантську годину.
У Херсоні загарбники проводили обшуки житлових приміщень мікрорайону Східний, з яких видно Антонівський міст. Місцевих жителів Каховки та Козацького російські військові попередили про відкриття вогню на ураження в разі їхнього наближення до переправи.
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