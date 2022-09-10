ЗСУ звільнили ще два села в Харківській області
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Військові 113 окремої бригади Територіальної оборони звільнили села Василенкове та Артемівка Харківської області.
Про це ввечері 10 вересня повідомив президент Володимир Зеленський.
Загалом, за словами Зеленського, ЗСУ від початку вересня звільнили вже майже 2 тисячі кілометрів території.
- Останні кілька днів ЗСУ активно пересуваються на Харківщині. Українські війська звільнили вже 30 населених пунктів, серед яких Купʼянськ і Балаклія. На Херсонщині ЗСУ просунулися на кілька десятків кілометрів.
- Міністерство оборони росії фактично визнало втрату міст Ізюм і Балаклія Харківської області, але назвало це «операцією зі згортання та перекидання військ». Мета цього «згортання» — перекинути війська на Донецький напрямок.