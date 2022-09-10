ЗСУ звільнили ще два села в Харківській області

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Військові 113 окремої бригади Територіальної оборони звільнили села Василенкове та Артемівка Харківської області.

Про це ввечері 10 вересня повідомив президент Володимир Зеленський.

Загалом, за словами Зеленського, ЗСУ від початку вересня звільнили вже майже 2 тисячі кілометрів території.