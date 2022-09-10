ООН: Жертвами вторгнення росії стали 14 059 людей, серед них 5 767 загиблих
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Юрій Паливода / «Бабель»
Жертвами вторгнення військ росії стали 14 059 цивільних, повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер.
«На сьогодні нами перевірено та підтверджено 14 059 жертв серед цивільного населення. Внаслідок бойових дій загинуло 5 767 цивільних осіб, 8 292 отримали поранення. Ми неодноразово зазначали, що фактичні цифри, ймовірно, набагато більші», — сказала Богнер.
Місія ООН підтвердила: щонайменше 416 людей стали «жертвами довільних затримань та насильницьких зникнень» на окупованих територіях, 16 із них знайшли мертвими, 166 людей відпустили.
Крім цього, місія фіксувала низку порушень утримання військовополонених. Вони зазнавали жорстокого поводження і тортур, а в деяких місцях вони не мають доступу до води та медичної допомоги.
Щодо колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримують українських військовополонених з «Азовсталі», то там ситуація з полоненими жахлива.
«Багато з них хворіють на інфекційні захворювання, зокрема на гепатит А та туберкульоз. Ми також зафіксували багато випадків, коли українським військовополоненим не дозволяли повідомити про їхній полон, місцезнаходження та стан здоровʼя», — зазначила Богнер.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених з «Азовсталі», пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення. Попередньо, росіяни вдарили із термобаричної зброї.
- Вибухи сталися на території промзони, у новозбудованому приміщенні, що мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Українська військова розвідка заявила, що вибух влаштували найманці «ПВК Вагнера» за вказівкою власника ПВК — «кухаря путіна» євгена пригожина. Організацію та власне теракт вони не узгодили з керівництвом міністерства оборони рф.
- 30 липня міноборони росії опублікувало список українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок теракту. У переліку — 48 загиблих, у списку поранених — 73 прізвища. Україна просить людей не довіряти цим спискам, адже вони неофіційні.
- Місія ООН найближчими днями прибуде в Оленівку.