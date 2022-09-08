Місія ООН найближчими днями прибуде в Оленівку, де вбили полонених «азовців»

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Місія ООН найближчими днями прибуде в Оленівку, де вбили українських військовополонених «азовців».

Про це на засіданні Ради безпеки ООН у середу заявила заступниця генерального секретаря Організації з політичних питань Розмарі Ді Карло.

«Розслідувальна місія, яка має прибути до Оленівки, найближчими днями буде розглядати інцидент 29 липня, в якому загинули 53 українські військовополонені та ще від 75 до 130 отримали поранення. Голова місії, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус їде з командою старших службовців та експертів. Місія мусить виконати своє завдання без жодних перешкод, отримати повний доступ до людей, місць і доказів», — сказала вона.