Головнокомандувач ЗСУ Залужний визнав, що по Сакському аеродрому в Криму вдарили українські військові

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний визнав, що вибухи на Сакському аеродромі в окупованому Криму сталися після удару українських військових. Тоді росіяни втратили до 10 бойових літаків.

Про це він написав у статті на Укрінформі.

Залужний у спільній статті з генералом і першим заступником оборонного комітету Ради Михайлом Забродським зазначає, що справжній «центр тяжіння війни» лежить у так званій «віддаленості» росіян від війни. Тобто армія рф має змогу бити по всій території України, тоді як ЗСУ володіють лише зброєю із дальністю до 100 кілометрів. Таким чином, сама росія не відчуває наслідків бойових дій та не зазнає ударів по своїй території.

«Переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим. Ідеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, насамперед по Сакському аеродрому», — пише він.

У примітці до статті вказано, що аеродром зазнав «комбінованого удару» з боку ЗСУ.