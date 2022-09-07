WP: Один із вилучених у резиденції Трампа документів описує ядерний потенціал іноземної держави
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Alex Wong / Getty Images
Один із вилучених у резиденції 45-го президента США Дональда Трампа документів описував оборонний потенціал іноземного уряду. У ньому, зокрема, ішлося про ядерну зброю цієї держави.
Про це пише видання The Washington Post із посиланням на власні джерела.
Видання не повідомляє деталі, які були описані в цьому документі, і не розкриває, про яку саме країну йдеться.
Деякі з вилучених у Трампа документів докладно описують надсекретні операції США. Такі операції зазвичай охороняються настільки ретельно, що багато високопосадовців із сектору національної безпеки не знають про них. Лише президент, деякі члени його кабінету чи інші чиновники такого рівня могли дозволити іншим урядовцям отримати доступ. Такі документи зазвичай зберігаються у спеціальних безпечних місцях, до них приставляють людину, яка уважно стежить за їх зберіганням.
Однак такі записи з надсекретною інформацією вже понад 18 місяців зберігалися в резиденції Трампа без належного захисту.
- 9 серпня Трамп повідомив, що його будинок у Флориді обшукали агенти ФБР і зламали сейф. ЗМІ повідомили, що обшук був повʼязаний із розслідуванням незаконного присвоєння Трампом документів Білого дому, які він міг вивезти в «Мар-а-Лаго».
- Раніше в Національному архіві заявили, що Трамп забрав до своєї резиденції у Флориді 15 коробок із президентськими записами. У цих коробках нібито була «таємна інформація про національну безпеку» та офіційне листування між Трампом і лідерами інших держав. ФБР під час обшуків знайшло понад 11 тисяч різних урядових документів. Серед них десятки були таємними.
- 23 серпня Трамп подав позов до суду з проханням призупинити розслідування Міністерства юстиції. 26 серпня Мінʼюст США оприлюднив підстави для обшуків у маєтку Трампа. Сам колишній президент назвав це «хитрим піаром» і «ганьбою».