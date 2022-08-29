Bloomberg: Німеччина та Данія побудують вітроенергетичну станцію за €9 мільярдів у Балтійському морі
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Unsplash
Німеччина та Данія побудують спільний вітроенергетичний центр вартістю €9 мільярдів у Балтійському морі. Це стане значним кроком на шляху відмови Європи від російського газу.
Про це пише Bloomberg.
Проєкт називатиметься Bornholm Energy Island. Він з’єднає кілька вітряних парків і розподілить вироблену ними енергію між двома країнами. Станція матиме потужність понад 3 гігавати — цієї енергії вистачить для 4,1 мільйона домогосподарств. Її планують запустити в 2030 році.
«Це вперше в Європі, коли дві країни співпрацюють у такому проєкті», — сказав міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек.
За підрахунками уряду Данії, потрібно €3 мільярди на інфраструктуру та €6 мільярдів на будівництво вітряного парку. Німецький мережевий провайдер 50Hartz і данський Energinet поділять витрати та прибуток від проєкту.
«Ми подбаємо про те, щоб ця угода також була вигідною для платників податків. Потрібна велика довіра та бажання між двома країнами, щоб мати можливість взяти на себе проєкт такого масштабу», — заявив міністр енергетики Данії Дан Йоргенсен.
Після запуску інші країни Балтії та Польща зможуть приєднатися до проєкту. Німеччина та Данія домовилися, що участь будь-якого нового партнера мають погодити обидві сторони.
За словами міністра енергетики Німеччини, «енергетичний острів» розташують поблизу великих трубопроводів, через які російський газ транспортують до Європи.
«Але тепер це буде наша власна енергія, а не російський газ», – додав Роберт Хабек.
- Із 16 червня «Газпром» скоротив поставки газопроводом «Північний потік» до 40% від номінальної потужності, пояснивши це тим, що Канада через санкції не повернула турбіну, необхідну для газопроводу. Канада зробила виняток із санкцій проти росії, відремонтувала турбіну і відправила її до Німеччини, проте росія її досі не забрала. На тлі цього російський «Газпром» знову скоротив поставки газу «Північним потоком» до 20% потужності труби.
- 19 серпня «Газпром» заявив про зупинку прокачки газу до ЄС «Північним потоком» до 31 серпня, пославшись на ремонт єдиної робочої турбіни. Це спричинило значне зростання цін на газ у ЄС.
- 19 серпня віцеспікер Бундестагу Вольфганг Кубікі виступив за відкриття «Північного потоку — 2», щоб заповнити газосховища на зиму. В МЗС України це назвали «наркозалежністю».
- Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, у свою чергу, виступила проти запуску російського газопроводу «Північний потік — 2», наголосивши на енергокризі, яка виникла на тлі зупинки поставок газу до Європи через «Північний потік — 1».