МАГАТЕ сформувало склад місії для огляду Запорізької АЕС
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сформувало склад місії, яка наступного тижня має відвідати Запорізьку атомну електростанцію.
Про це пише видання The New York Times.
До команди увішли очільник МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі та ще 13 експертів з переважно нейтральних країн.
Ані США, ані Велика Британія, ані інші країни, які надають рішучу військову підтримку Україні, у цій місії представлені не будуть.
У Міністерстві енергетики заявили, що візит місії МАГАТЕ на окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію відбудеться наступного тижня. Водночас у самому Агентстві хочуть перебувати на станції постійно.
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