Business Insider: Після вибухів у Криму російські війська переміщують свою авіацію з півострова

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Війська росії після вибухів у Криму почали переміщувати свою авіацію з півострова.

Про це пише Business Insider із посиланням на секретну доповідь НАТО.

Згідно зі звітом НАТО від 22 серпня, «росія, швидше за все, виведе свої військово-повітряні сили в Криму, щоб запобігти подальшим атакам з боку України».

Також у звіті йдеться, що рф уже перекинула десять своїх винищувачів із Криму на територію росії, щоб запобігти подальшим втратам. Мова про шість винищувачів СУ-35С і чотири перехоплювачі МіГ-31БМ.

Незважаючи на ці маневри, кримський аеродром Белек поблизу Севастополя залишається «найважливішим аеродромом росії для забезпечення повітряної підтримки на півдні України та над Чорним морем», пишуть представники розвідки НАТО. Там досі дислокуються близько 32 російських винищувачів. Здебільшого це СУ-27, але є також невелика кількість сучасних СУ-35С і МіГ-31БМ.

Крім того, у НАТО повідомляють, що росія також збільшила кількість своїх тактичних ракет класу «земля-повітря» в Криму, щоб протистояти подальшим атакам України.

«Українські БПЛА важко виявити російським системам ППО як цілі. Це проблема усіх сил, які росія розгортає в Україні», — зазначають у НАТО.