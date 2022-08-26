У Міненергетики прогнозують візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС уже наступного тижня. В Агентстві хочуть бути на станції постійно
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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У Міністерстві енергетики заявили, що візит місії МАГАТЕ на окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію відбудеться наступного тижня. Водночас у самому Агентстві хочуть перебувати на станції постійно.
Про це заявила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль в інтервʼю «Радіо НВ» та очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
«Наступного тижня заплановано візит місії МАГАТЕ, і зараз вирішуються всі логістичні маршрути, як вони діставатимуться. Незважаючи на те, що росіяни погодилися, що місія їхатиме через територію України, вони штучно зараз створюють всі умови для того, щоб місія не доїхала до обʼєкта з огляду на ситуацію навколо нього», — розповіла Зеркаль.
За її словами, головною метою візиту місії МАГАТЕ є контроль ситуації на станції та необхідні заходи, щоб убезпечити Європу та весь світ від можливої катастрофи.
Водночас у самому МАГАТЕ хочуть забезпечити постійну присутність на Запорізькій АЕС.
«Поїздка місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС може започаткувати постійну присутність її експертів на станції», — сказав Гроссі.
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