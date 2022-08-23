Колишнього главу Конституційного суду Тупицького оголосили в розшук за ще однією кримінальною справою
- Автор:
- Анна Холоднова
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Пресслужба Конституційного суду
Суд оголосив у розшук колишнього голову колишнього голову і суддю Конституційного суду України Олександра Тупицького за ще одним кримінальним провадженням. Його звинувачують у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи Державної казначейської служби.
Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.
Ексголову КСУ обвинувачують у підбурюванні до несанкціонованого втручання у роботу автоматизованої системи «Клієнт Казначейства – Казначейство» та пособництві такому втручанню з боку головного бухгалтера Конституційного суду (чч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України). Згідно цієї статті, Тупицькому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років. Йому уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- 19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру в підкупі свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень, а 16 липня 2021 року — у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації. Він начебто вчиняв це повторно і був у змові.
- На початку квітня 2022 року Державне бюро розслідувань почало розслідувати незаконну втечу за кордон (у Відень) Тупицького. Слідчі вважають, що в період війни Тупицький залишив межі України без проходження прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон.
- 27 травня 2022 року Олександра Тупицького оголосили в міжнародний розшук.
- 29 липня Подільський районний суд Києва заочно арештував колишнього голову і суддю Конституційного суду України Тупицького за справою про підкуп свідка та надання завідомо неправдивих свідчень.