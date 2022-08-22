Україна досі не отримала від росії офіційних списків військових, які загинули в Оленівці
- Автор:
- Софія Телішевська
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Косарєв Олександр / УНІАН
Україна не має офіційної інформації про кількість загиблих і поранених українських військовополонених унаслідок теракту росіян в Оленівці.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
«Наразі ми підтверджених списків убитих і поранених не маємо», — сказав Лубинець в інтервʼю, яке транслювалося в Єдиному національному телемарафоні.
Він нагадав, що Україна направляла офіційні запити до рф з проханням надати списки загиблих і поранених в Оленівці, проте офіційної відповіді не отримала.
«Ми звернулися до Міжнародного комітету Червоного Хреста, який на підставі Женевських конвенцій має отримувати будь-яку інформацію від рф. Саме процедуру верифікації цих списків нам має підтвердити Міжнародний комітет Червоного Хреста. Відповіді немає. Є відповідь, що росія теж не надає їм ніякої інформації», — сказав Лубінець.
За його словами, списки, які існують та оприлюднені росЗМІ, не зовсім відповідають дійсності, що підтверджує і спілкування з родичами військовополонених, і аналіз, який здійснює Офіс українського омбудсмена.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених з «Азовсталі», пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення. Попередньо, росіяни вдарили з термобаричної зброї.
- Вибухи сталися на території промзони, в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Українська військова розвідка заявила, що вибух влаштували найманці «ПВК Вагнера» за вказівкою власника ПВК — «кухаря путіна» євгена пригожина. Організацію та власне теракт вони не узгодили з керівництвом міністерства оборони рф.
- 30 липня міноборони росії опублікувало список українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок теракту. У переліку — 48 загиблих, у списку поранених — 73 прізвища. Україна просить людей не довіряти цим спискам, адже вони неофіційні.