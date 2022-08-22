Китай вирішив викликати штучні дощі, щоб врятувати врожай від посухи
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Unsplash
Влада Китаю вирішила використати хімікати для створення дощу, щоб захистити врожай від посухи.
Про це повідомляє Associated Press.
Цього року у країні трапилося найспекотніше та найпосушливіше літо за 61 рік спостережень. У провінції Сичуань минулого тижня закрили заводи, щоб заощадити електроенергію для домоволодінь — попит на кондиціонери різко зріс, бо температура сягала 45 °С. Також влада заявила, що 819 000 людей у їхній провінції відчувають нестачу питної води.
Уряд Хубея 20 серпня оголосив надзвичайний стан у звʼязку з посухою та заявив, що виділить допомогу на випадок стихійного лиха.
Через спеку посіви вʼянуть, а водойми обміліли наполовину від нормального рівня. Тож влада країни наважилася на екстрені заходи, щоб «забезпечити осінній врожай зерна», який становить 75% від загального річного збору у Китаї.
Китайці спробують збільшити кількість опадів, засіявши хмари хімікатами та обприскавши посіви реагентом, що утримує воду, щоб обмежити випаровування.
Якщо врятувати урожай зерна у Китаї не вдасться, попит на імпорт посилиться. А це, своєю чергою, може збільшити інфляцію у США та Європі.
- Від червня Японія потерпала від найсильнішої з 1875 року спеки — хвилі тепла стали більш частими, інтенсивнішими і тривають довше через зміну клімату.
- У липні «температурний апокаліпсис» спостерігали в Греції, Іспанії, Португалії, Франції, а також у Данії. Там спека побила показник 1941 року. У Британії температура повітря сягала 40 °С — на околицях Лондону вирували пожежі. Через аномальну спеку влада офіційно оголосила посуху.
- На початку серпня в Іраку через аномальну спеку державні службовці отримали вихідні дні — у деяких районах країни температура піднімалася вище за +50 °C.
- У Європі через аномальну спеку і посуху вигоріло 660 тисяч гектарів лісу. Це рекордний показник із 2006 року, відколи Європейська інформаційна система про лісові пожежі (EFFIS) фіксує такі дані.