У Криму місцеві туристи сфотографували позиції російської ППО біля Євпаторії

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Twitter / Benjamin Pittet

В окупованому Криму туристи біля Євпаторії сфотографували позиції російської протиповітряної оборони та оприлюднили фото у соцмережах. Таким чином журналісти-розслідувачі змогли ідентифікувати точне місце розташування ППО.

Про це пише «Радіо Свобода».

Розслідувачі проаналізували геомітки фотографій із російськими системами ППО і зʼясували, що вони розташовані в районі озера Терекли біля села Молочне. Про роботу ППО біля Євпаторії в окупаційній адміністрації Криму повідомляли у пʼятницю та суботу.

Окрім фотографій військової техніки з далекої відстані журналісти також знайшли у соцмережі «Вконтакте» фото одного з туристів безпосередньо біля цих систем ППО. Воно також підтвердило, що позиції розташовані біля озера Терекли. Також з цього фото зрозуміло, що росіяни розмістили там свої сучасні ППО С-400.

Mark Krutov / Twitter

За даними супутникових знімків, вперше сліди на місці можливого розташування систем ППО зʼявилися не пізніше 15 липня, після чого кількість доріг у полі збільшувалася.