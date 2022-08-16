«Радіо Свобода»: Після вибухів у Криму на Керченському мосту зафіксували рекордний трафік
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images
Після серії вибухів в окупованому Криму на Керченському мосту зафіксували рекордний трафік.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Минулої доби мостом в обидва боки проїхали близько 38,3 тисячі автомобілів. Попередній рекорд був у серпні 2020 року — 37,4 тисячі машин.
Високий потік авто у бік мосту спостерігається і сьогодні. Після ранкових вибухів боєприпасів у селищі Майське Джанкойського району голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав, що «тисячі громадян росії вже висуваються у бік мосту через Керченську протоку».
Представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева повідомляла про великі черги на виїзд з півострову.
Окрім цього, видання «Коммерсант» написало о 13:00 про вибухи на військовій авіабазі в селищі Гвардійське, що біля Сімферополя. За даними джерел, там росіяни перевіряють версію про можливу атаку безпілотника на склад боєприпасів.
- Уранці 16 серпня міністерство оборони росії повідомило про детонацію на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів у селищі Майське Джанкойського району. Вибух також пошкодив залізницю, якою прямують потяги до Криму з росії. Пізніше у рф заявили про «диверсією».
- Український високопосадовець повідомив The New York Times, що за вибухами на військовій базі в Майському стоїть «елітний український підрозділ», який діяв у тилу ворога. Інших деталей операції він не розкрив.
- 9 серпня пролунали вибухи на авіабазі у Новофедорівці, що під Саками. Там вибухи знищили боєприпаси та авіацію Чорноморського флоту РФ. The Washington Post також писало, що вибухи могли влаштувати українські спецпризначенці.