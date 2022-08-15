Нова Зеландія відправить ще 120 своїх військових на підготовку українських захисників у Британії

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Yuriy Dyachyshyn / Getty Images

Нова Зеландія відправить ще 120 військовослужбовців до Великої Британії, щоб допомогти навчати українських солдатів. У травні країна відправила на навчання українців 30 своїх військових.

Про це повідомляє New Zealand Herald.

«Нова Зеландія чітко заявила, що ми продовжуватимемо відповідати на заклик України щодо практичної підтримки, оскільки воїни захищають свою батьківщину та народ від невиправданого вторгнення росії. Ми знаємо, що одним із найвищих пріоритетів для України зараз є навчання її солдатів, і Нова Зеландія пишається тим, що солідарна з низкою інших країн, щоб відповісти на цей заклик», — заявила прем’єр-міністр Джасінда Ардерн.

Дві піхотні навчально-тренувальні групи навчатимуть український особовий склад бойових дій на передовій, зокрема поводження зі зброєю, надання першої бойової допомоги та інших навичок.

Нова Зеландія активно підтримує Україну у війні проти росії. Так, у лютому та березні уряд країни оголосив про надання кількох мільйонів доларів Гуманітарному фонду ООН для України та Агентству ООН у справах біженців. У березні Нова Зеландія надіслала бронежилети, шоломи і камуфляжі на $5 мільйонів. У квітні — транспортний літак C-130H Hercules і 50 осіб допоміжного персоналу в Європу на два місяці, а також ще $13 мільйонів на військову, гуманітарну та правову підтримку.