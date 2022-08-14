Війська росії обстріляли Енергодар. Загинув працівник Запорізької АЕС
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Дмитро Орлов / Telegram
Російські війська з 15:00 до 15:30 випустили по окупованому Енергодару шість снарядів, внаслідок чого одна людина загинула і ще двоє дістали поранення.
Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.
На місці загинув працівник Запорізької АЕС, майстер цеху Максим Марко. Поранені доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару.
- 5, 6, 11 та 13 серпня війська росії обстрілювали територію ЗАЕС і її обʼєкти. Один із інженерів станції розповів, що вогонь окупантів по АЕС корегують працівники «Росатому». Вони кажуть військовим куди стріляти, щоб було «гучно, але не боляче».
- Українські дипломати, політики та науковці вимагають від МАГАТЕ, ООН і світової спільноти направити на АЕС безпекову місію та домогтися виводу військ росії з території станції та окупованого Енергодару. Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.
- 11 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав створити безпечний периметр навколо ЗАЕС та припинити будь-які військові дії навколо неї. Він наполягає на повному виводі військових і техніки з подальшим мораторієм на розміщення військ на ЗАЕС. США підтримали цю ідею, але росія — проти.
- 14 серпня Євросоюз і 42 країни випустили спільну заяву із закликом до росії негайно вивести свої війська із Запорізької АЕС і всієї території України.