Війська росії обстріляли Енергодар. Загинув працівник Запорізької АЕС

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Дмитро Орлов / Telegram

Російські війська з 15:00 до 15:30 випустили по окупованому Енергодару шість снарядів, внаслідок чого одна людина загинула і ще двоє дістали поранення.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

На місці загинув працівник Запорізької АЕС, майстер цеху Максим Марко. Поранені доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару.