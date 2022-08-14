Євросоюз і 42 країни закликали росію вивести війська із Запорізької АЕС
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Євросоюз і 42 країни випустили спільну заяву із закликом до росії негайно вивести свої війська із Запорізької АЕС і всієї території України.
Спільну заяву щодо ситуації на ЗАЕС опубліковано на сайті делегації ЄС при міжнародних організаціях у Відні.
«Ми закликаємо російську федерацію негайно вивести свої військові сили та весь інший неуповноважений персонал із Запорізької атомної електростанції, її найближчих околиць та всієї України, щоб оператор та українська влада могли відновити свої суверенні обовʼязки в межах міжнародно визнаних кордонів України і законний оперативний персонал [станції] міг виконувати свої обовʼязки без зовнішнього втручання», — йдеться у заяві.
У тексті сказано, що розміщення військ та озброєння на ядерному обʼєкті є порушенням всіх принципів безпеки та гарантій, які зобовʼязані поважати всі члени Міжнародного агентства з ядерної енергетики.
Країни засуджують російську пропаганду і дезінформацію, якою рф намагається виправдати свої дії в Україні.
«Міжнародна спільнота притягне росію до відповідальності за її агресію, і росія має понести повне покарання за свої протиправні дії в Україні», — зазначається у документі.
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