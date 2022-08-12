Війська Нідерландів долучаються до підготовки українських військових у Британії
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Військові спеціалісти з Нідерландів також будуть готувати українських військовослужбовців у Великій Британії.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
«Нідерланди приєдналися до британської програми підготовки військовослужбовців української армії. Нідерландський персонал розпочне свою місію цього серпня. Чим більше у нас буде добре підготовлених бійців, тим ближча наша перемога», — написав він у Twitter.
- У Великій Британії наразі готують українських військових сухопутних сил та моряків. За словами посла України, британці вчать 10-тисячну групу добровольців, навчання триває 120 днів. Планується, що кожні наступні 120 днів будуть готувати наступні 10 тисяч.
- Своїх інструкторів для підготовки українців у Британії направляють Швеція, Фінляндія, Канада і Данія. Остання ще виділить €110 мільйонів військової допомоги Україні.