Фінська Amnesty International втратила 400 донорів після звіту зі звинуваченнями на адресу ЗСУ

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Фінська філія Amnesty International втратила 400 донорів після публікації міжнародною організацією звіту зі звинуваченнями на адресу Збройних сил України.

Про це заявив голова філії Франк Йоханссон.

У Фінляндії у філії Amnesty близько 40 тисяч донорів. Йоханссон каже, що остаточно знатимуть кількість донорів, які пішли, на початку вересня, коли буде інформація про всі серпневі пожертвування. При цьому він додав, що після публікації звіту в них з’явилися і нові донори.

Загалом Йоханссон оцінив втрати як невисокі, але резонанс навколо звіту спричинив найбільший відтік донорів за його 32-річну кар’єру, додав голова філії.

За словами Йоханссона, відтік донорів спричинила, серед іншого, і позиція організації щодо проституції та наркополітики, а також заява Amnesty про те, що Ізраїль практикує апартеїд проти палестинців. Він каже, що така ситуація змушує філію замислитися.

Щодо звіту про ЗСУ, Йоханссон вважає, що міжнародна організація припустилася величезної помилки в комунікації, яка призвела до втрати довіри. У звіті було недостатньо контексту і згадок про злочини військ росії.