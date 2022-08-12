Росія виступила проти демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС, як те запропонувала ООН

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Прилепа Олександр / УНІАН

Росія виступила проти створення демілітаризованої зони навколо захопленої Запорізької атомної електростанції — через «ризик провокацій та терористичних атак».

Позицію країни озвучив постійний представник рф при оон василь небензя, пише Интерфакс.

«Демілітаризація станції може зробити її вразливою для тих, хто захоче її відвідати. Якими будуть їхні цілі та завдання, ніхто не знає. Ми не можемо виключати будь-яких провокацій, терористичних атак на станцію, яку ми маємо захистити», — заявив небензя і додав, що голова ООН має пояснити, що він має на увазі під «периметром демілітаризації».

Запорізька АЕС — під постійними обстрілами. Росіяни по ній гатили 5, 6 і 11 серпня і влучали у високовольтну лінію звʼязку автотрансформатора, поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива та поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.