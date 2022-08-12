Amnesty International заперечує, що у звіті про ЗСУ використовувала свідчення, надані під тиском

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Jaap Arriens / NurPhoto via Getty Images

Міжнародна організація Amnesty International заперечила звинувачення Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки про те, що їхній звіт базувався на свідченнях людей, які перебували під тиском на окупованих територіях.

Про це йдеться на сайті організації.

«Amnesty International категорично спростовує ці звинувачення, які не мають жодних підстав і є абсолютно неправдивими», — наголошують представники Amnesty International.

Вони запевняють, що ніхто з опитаних ними людей не перебував у російських вʼязницях, фільтраційних таборах або окупованих територіях, до яких Amnesty International, за їхніми словами, не мають доступу.

«Усі свідчення були надані нам добровільно та в безпечних умовах», — зазначають в організації.

В Amnesty International також запевнили, що однозначно засуджують вторгнення росії як акт агресії та злочин за міжнародним правом.