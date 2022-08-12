Amnesty International заперечує, що у звіті про ЗСУ використовувала свідчення, надані під тиском
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Jaap Arriens / NurPhoto via Getty Images
Міжнародна організація Amnesty International заперечила звинувачення Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки про те, що їхній звіт базувався на свідченнях людей, які перебували під тиском на окупованих територіях.
Про це йдеться на сайті організації.
«Amnesty International категорично спростовує ці звинувачення, які не мають жодних підстав і є абсолютно неправдивими», — наголошують представники Amnesty International.
Вони запевняють, що ніхто з опитаних ними людей не перебував у російських вʼязницях, фільтраційних таборах або окупованих територіях, до яких Amnesty International, за їхніми словами, не мають доступу.
«Усі свідчення були надані нам добровільно та в безпечних умовах», — зазначають в організації.
В Amnesty International також запевнили, що однозначно засуджують вторгнення росії як акт агресії та злочин за міжнародним правом.
- 4 серпня Amnesty International опублікувала доповідь, у якій звинуватила українську армію в порушенні гуманітарного права і створенні небезпеки для мирних жителів через розміщення військових баз у житлових районах, школах і лікарнях.
- У відповідь МЗС України назвало звіт несправедливим, а радник голови Офісу президента Михайло Подоляк додав, що єдині, хто наражає на небезпеку цивільних українців — це російські війська.
- Міністр оборони Олексій Резніков назвав доповідь Amnesty International свідченням «втрати адекватності» та спробою знищити свій власний авторитет.
- Очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилась, а на головний офіс організації обрушився шквал критики.
- 7 серпня Amnesty International попросила вибачення, але генеральна секретарка Агнес Калламар заявила, що організація зазнала атак з боку українських та російських «тролів» у соцмережах. Українці після цього запустили флешмоб із закликом відставки Калламар.
- 10 серпня співзасновник шведського відділення правозахисної організації Amnesty International Пер Вестберг також заявив, що йде з посади через скандальний звіт про Збройні сили України. Він працював там майже 60 років.