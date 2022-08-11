Події 11 серпня в огляді «Бабеля»: на аеродромі з російськими літаками в білорусі пролунали вибухи, Латвія визнала рф державою-терористом

Новини

Getty Images / «Бабель»

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Учора ударна авіація Повітряних сил України завдала понад десять групових авіаударів по скупченню живої сили, озброєння та військової техніки російських окупаційних військ. Також вчора на Луганському та Харківському напрямках Повітряні сили збили два російських дрони оперативно-тактичного рівня.

Уночі росія вкотре обстріляла Харків — чотири «прильоти». Є інформація про влучення у двір житлового будинку в центрі міста, у Київському районі. Про постраждалих наразі не повідомляється. Крім того, окупанти обстріляли населений пункт Нововоронцовка на Херсонщині — загинула жінка, яка намагалася врятуватися в підвалі, ще дві людини отримали поранення. Нікопольський район тричі обстріляли з «Градів» — 120 «прильотів». У самому Нікополі троє людей загинули, семеро поранені, серед поранених 13-річна дівчинка. У Криворізькому районі під вогонь російських «Ураганів» потрапила Зеленодольська громада, сталося кілька пожеж, люди не постраждали. У Синельниківському районі рф вдарила по Великомихайлівській громаді. Постраждало подружжя — жінка в лікарні.

Російські війська знову обстріляли Запорізьку АЕС і прилеглу територію. Загалом було 10 «прильотів» — у районі комендатури станції та пожежної частини. Ніхто не постраждав, але через обстріли зірвано перезмінку. Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав вивести війська із Запорізької АЕС і припинити будь-які військові дії поблизу неї. Він наполягає на узгодженні безпечного периметру і просить якісь «сторони» надати доступ місії МАГАТЕ.

Білоруський журналіст Франак Вечорка повідомив про щонайменше вісім вибухів у Гомельській області біля кордону з Україною. За словами очевидців, вибухи сталися біля аеродрому «Зябровка». Там часто дислокується російська військова авіація. Міністерство оборони білорусі пояснило нічні вибухи та спалахи на аеродромі біля кордону з Україною: під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після заміни двигуна сталось загорання, постраждалих немає.

За даними Генштабу, приблизно 13 тисяч білорусів погодилися взяти участь у війні проти України на боці рф. Уздовж кордону розгорнули шість батальйонів білоруської армії. Українська сторона очікує, що росія може влаштувати провокацію напередодні Дня Незалежності України.

У данській столиці Копенгагені провели конференцію союзників України. На ній змогли зібрати майже €1,5 мільярда на військову допомогу українській армії. На зустрічі були присутні міністри оборони та представники України, Великої Британії, Данії та інших держав.

Американський телеканал CNN провів власне розслідування теракту в окупованій Оленівці, де перебували українські військовополонені. Висновок — російська версія подій, найімовірніше, є вигадкою. Імовірність того, що ракета HIMARS завдала шкоди складу, де тримали увʼязнених, майже виключена. Два українські чиновники повідомили CNN, що теракт в Оленівці стався саме тоді, коли вони очікували на обмін полоненими з росією.

Естонія з наступного тижня закриває кордони для росіян, яким вона видала шенгенську візу. Число «постраждалих» — трохи понад 50 тисяч людей. Наступного тижня обговорять шенгенські візи, які видають інші країни. Винятки роблять для дипломатів і тих, хто вʼїжджає до країни з гуманітарних потреб та має родичів або дітей в Естонії.

Сейм Латвії ухвалив постанову, якою фактично визнав росію державою-спонсором тероризму. Сейм затвердив заяву «Про цілеспрямовані військові напади росії на цивільних мешканців і громадський простір України». У документі йдеться про те, що дії росії стосовно українців — це тероризм, а рф визнається державою, яка підтримує тероризм.

У росії сталася пожежа у військовій частині, розташованій в підмосковному місті Довгопрудний. Площа горіння сягнула 1 200 квадратних метрів. У казармі розміщувалися солдати строкової служби та персонал військової частини.