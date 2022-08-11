Генсек ООН закликав росію вивести війська із Запорізької АЕС і припинити будь-які військові дії поблизу неї

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Kuhlmann / Wikipedia

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликає створити безпечний периметр навколо захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції та припинити будь-які військові дії навколо неї.

Про це йдеться у зверненні генсека, яке опубліковане на сайті ООН.

«Я закликав усі зацікавлені сторони проявити здоровий глузд і розум та не вчиняти жодних дій, які могли б поставити під загрозу фізичну цілісність, безпеку чи захищеність атомної станції», — йдеться в заяві.

Гутерреш заявляє, що повідомлення про обстріли станції тривожні та можуть призвести до катастрофи. Він наполягає на повному виводі військових і техніки з подальшим мораторієм на розміщення військ на ЗАЕС.

«Необхідно терміново узгодити на технічному рівні безпечний периметр демілітаризації для безпеки району. Я закликаю сторони надати місії МАГАТЕ негайний, безпечний та безперешкодний доступ до місця», — зазначає Гутерреш.

У заяві генсека жодного разу не згадується росія, війська якої контролюють ЗАЕС. Які саме «сторони», крім російської, він просив надати доступ до станції — він не вказав.