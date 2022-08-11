Генсек ООН закликав росію вивести війська із Запорізької АЕС і припинити будь-які військові дії поблизу неї
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Kuhlmann / Wikipedia
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликає створити безпечний периметр навколо захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції та припинити будь-які військові дії навколо неї.
Про це йдеться у зверненні генсека, яке опубліковане на сайті ООН.
«Я закликав усі зацікавлені сторони проявити здоровий глузд і розум та не вчиняти жодних дій, які могли б поставити під загрозу фізичну цілісність, безпеку чи захищеність атомної станції», — йдеться в заяві.
Гутерреш заявляє, що повідомлення про обстріли станції тривожні та можуть призвести до катастрофи. Він наполягає на повному виводі військових і техніки з подальшим мораторієм на розміщення військ на ЗАЕС.
«Необхідно терміново узгодити на технічному рівні безпечний периметр демілітаризації для безпеки району. Я закликаю сторони надати місії МАГАТЕ негайний, безпечний та безперешкодний доступ до місця», — зазначає Гутерреш.
У заяві генсека жодного разу не згадується росія, війська якої контролюють ЗАЕС. Які саме «сторони», крім російської, він просив надати доступ до станції — він не вказав.
- 5 серпня війська росії обстріляли промисловий майданчик ЗАЕС — вони влучили у високовольтну лінію звʼязку автотрансформатора. Після цього по станції вдарили з реактивних систем залпового вогню. Через це на станції відключився енергоблок. Були серйозно пошкоджені азотно-киснева станція та обʼєднаний допоміжний корпус. Виник ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.
- 6 серпня росіяни знову обстріляли ЗАЕС — ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. З ладу вийшли датчики радіаційного моніторингу, а один працівник станції отримав поранення.
- Українські дипломати, політики та науковці вимагають від МАГАТЕ, ООН і світової спільноти направити на АЕС безпекову місію та домогтися виводу військ росії з території станції та окупованого Енергодару. Науковці окремо попередили, що дії військ росії можуть призвести до катастрофи рівня Чорнобиля або Фукусіми.
- 11 серпня росіяни знову обстріляли Запорізьку АЕС і прилеглі території. Загалом було 10 «прильотів» — у районі комендатури станції та пожежної частини. Ніхто не постраждав, але через обстріли було зірвано перезмінку.