Російські війська обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу — загалом десять «прильотів»

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Російські війська знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію і прилеглу територію.

Про це повідомляє «Енергоатом».

Зафіксовано пʼять «прильотів» у районі комендатури станції — снаряди впали поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. Там ніхто не постраждав.

Ще пʼять «прильотів» зафіксували в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС. Через обстріл на станції не вдалося вчасно провести перезмінку, автобуси з персоналом наступної зміни розвернули назад в Енергодар — роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни.

«Ситуація на станції наразі є контрольованою. Інформація, яку миттєво почали розганяти у ворожих пабліках, що нібито персонал у паніці залишає станцію, є фейковою та маніпулятивною. Це теж зброя, з якої росіяни намагаються нищити ЗАЕС», — заявили в «Енергоатомі».