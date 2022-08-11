Тайвань відкидає модель «одна країна, дві системи», викладену «Білій книзі» Китаю
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що не погоджується з моделлю «одна країна, дві системи», яку запропонував Китай у новій версії «Білої книги».
Про це повідомляє Reuters.
Речниця МЗС Джоан Оу наголосила, що тільки народ Тайваню вирішує своє майбутнє. За її словами, Китай використав нещодавній візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі як привід для залякування Тайваню, зробивши це новою нормою своєї політики.
Напередодні влада Китаю опублікувала «Білу книгу», яку випускає кожні два роки. У ній викладена оборонна стратегія країни. У окремому бюлетені, під назвою «Тайванське питання та обʼєднання Китаю в нову епоху», влада КНР просуває тезу про неминучість «повного воззʼєднання батьківщини». Пекін підкреслює, що «готовий створити широке місце для мирного воззʼєднання», але не виключає силового сценарію захоплення острова, зазначивши, що «немирні засоби будуть вжиті як крайній захід у ситуації, коли не буде вибору».
У «Білій книзі» також зазначається, що після входження до складу Китаю Тайвань зможе на тривалий час мати розширену автономію, таку як Гонконг. Проте події останніх років показують, що Китай поступово насаджує свої закони автономіям.
- 3 серпня на Тайвань з офіційним одноденним візитом прибула спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. Китай на знак протесту запровадив санкції проти Пелосі та розпочав чотириденні військові навчання, оточивши Тайвань. Після цих навчань він оголосив нові та заявив, що вони відтепер будуть «регулярними». Тайвань заявив, що останні навчання були схожі на «репетицію захоплення острова».
- 9 серпня Китай оголосив про продовження військових навчань навколо Тайваню — під час них відпрацюють операції зі «спільної оборони та спільної блокади острова».
- Тоді ж армія Тайваню почала артилерійські навчання в рамках підготовки до захисту острова від можливого нападу Китаю.