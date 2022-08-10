Китай випустив бюлетень, в якому заявив про неминучість воззʼєднання з Тайванем — навіть через силовий сценарій

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Jonathan Kos-Read / Flickr

Влада Китаю опублікувала бюлетень, під назвою «Тайванське питання та обʼєднання Китаю в нову епоху», у якому розкривається його позиція щодо Тайваню.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Бюлетень містить тезу про неминучість «повного воззʼєднання батьківщини», яке «є загальним прагненням усіх китайських синів та дочок». Потенційне обʼєднання представлене там як неминуча історична закономірність, яка ґрунтується на принципах творців сучасного Китаю.

Пекін підкреслює, що «готовий створити широке місце для мирного воззʼєднання», але не виключає силовий сценарій захоплення острова, зазначивши, що «немирні засоби будуть вжиті як крайній захід у ситуації, коли не буде іншого вибору».

У «білій книзі» також зазначається, що після входження до складу Китаю Тайвань зможе на тривалий час із високим ступенем автономії впровадити соціальну систему, відмінну від материкової.

Тайвань — це великий острів, відділений від материкового Китаю протокою. Про відділення від Китаю Тайвань заявив під час громадянської війни в регіоні в 1949 році. До 1971 року Тайвань був міжнародно визнаним представником Китаю в ООН. Потім більшість країн почали налагоджувати звʼязки з Пекіном і визнали його юрисдикцію над Тайванем. Зараз острівна держава підтримує дипломатичні відносини лише з 15 країнами, серед яких Маршаллові Острови, Тувалу, Беліз, Нікарагуа, а з європейських — тільки Ватикан. У січні 2021 року Сполучені Штати Америки вирішили скасувати внутрішні обмеження на співпрацю з Тайванем. Китай вважає Тайвань своєю територією і натякає на ймовірне воєнне підкорення острова. Армія Тайваню самостійно протистояти китайській не зможе, тому тайванська влада сподівається на швидкий захист армії США. Проте участь американців не гарантована.