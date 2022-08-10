В Криму кількість постраждалих від вибуху на авіабазі зросла до 13 осіб. У Новофедоріці надзвичайний стан

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В окупованому Криму через вибухи на авіабазі біля Новофедорівки кількість людей, які отримали травми, зросла до 13.

Про це 10 серпня журналістам розповів «голова» Криму сергій аксьонов.

Кількість загиблих не змінилась — одна людина.

За словами аксьонова, госпіталізували 10 людей, у тому числі двох дітей. Усі вони зазнали легких травм. Один пацієнт продовжує стаціонарне лікування. Двоє постраждалих самостійно звернулися по допомогу до Сімферопольської лікарні швидкої медичної допомоги № 6, а після надання допомоги поїхали додому.

Також аксьонов повідомив, що від вибухів постраждали 62 багатоквартирні та приватні будинки, а також 20 комерційних обʼєктів — в основному постраждали вікна та двері, мешканцям виплатять компенсації.

У Новофедоріці запровадили надзвичайний стан «муніципального масштабу».