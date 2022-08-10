МАГАТЕ: Обстріл Запорізької АЕС не призвів до «безпосередньої загрози для ядерної безпеки»

Новини

скріншот

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) відреагували заявою на російський обстріл Запорізької атомної електростанції 6 серпня. Генеральний директор агентства Маріано Ґроссі заявив, що обстріл завдав певної шкоди, але на підставі наданої інформації експерти МАГАТЕ констатували «відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці».

Про це йдеться у заяві Ґроссі.

У МАГАТЕ кажуть, що отримали від України інформацію про поранення одного охоронця станції та пошкодження поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива — в зоні сховища постраждали стіни, дах споруди та вікна.

У агентстві зазначають, що попри відсутність видимої ядерної загрози обстріли 5—6 серпня порушили практично всі сім незамінних компонентів ядерної безпеки, включно з тими, що стосуються фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту персоналу.

Ґроссі вкотре висловив глибоку стурбованість ситуацією на ЗАЕС і заявив про необхідність присутності безпекової місії, на якій наполягала Україна.

Наразі на станції перебувають близько 500 російських військових. За даними «Енергоатому», Запорізька АЕС станом на 10 серпня працює з «ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки».

Тим часом кремлівські ЗМІ повідомляють, що росія запросила зібрати засідання Ради Безпеки ООН з приводу ситуації на ЗАЕС за участю голови МАГАТЕ. Брифінг може відбутися завтра, 11 серпня.