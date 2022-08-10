Росія за добу втратила 160 військових і девʼять літаків (можливо, в Криму)
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Росія у війні проти України втратила вже 42 800 своїх військових — +160 за останню добу, а також ще девʼять літаків — це найбільша кількість знищених за добу літаків з початку війни.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 10 серпня.
Також росія втратила:
- 1 832 танки (5 за останню добу);
- 4 076 бойових броньованих машин (10);
- 971 артилерійську систему (7);
- 261 реактивну систему залпового вогню (без змін);
- 133 засоби ППО (1);
- 232 літаки (9);
- 193 гелікоптери (1);
- 766 дронів (9);
- 185 крилатих ракет (3);
- 15 кораблів/катерів;
- 3 005 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (7);
- 89 одиниць спеціальної техніки (2).
Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Донецькому напрямку.
- В окупованому Криму 9 серпня пролунали вибухи. Це сталося на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка поблизу міста Саки. Аеродром є одним із ключових для авіації росії на півострові. У міноборони росії заявили, що вибухи сталися через детонацію авіаційних боєприпасів на майданчику зберігання. Спочатку повідомлялося, що техніка і військові не постраждали, згодом окупаційна влада заявила про одного загиблого. Чому стався інцидент і хто до нього причетний — поки невідомо. Міністерство оборони України заявило, що не може встановити причину займання, однак вкотре нагадало про правила пожежної безпеки та заборону куріння в невстановлених місцях.