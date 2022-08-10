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Росія за добу втратила 160 військових і девʼять літаків (можливо, в Криму)

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Росія у війні проти України втратила вже 42 800 своїх військових — +160 за останню добу, а також ще девʼять літаків — це найбільша кількість знищених за добу літаків з початку війни.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу України станом на ранок 10 серпня.

Також росія втратила:

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Донецькому напрямку.