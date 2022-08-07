ГУР: Терористичний акт в Оленівці був спецоперацією рф проти постачання Україні зброї
- Автор:
- Софія Телішевська
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Терористичний удар росіян по українських військовополонених в Оленівці був спецоперацією армії рф для дискредитації постачання Україні західної зброї.
Про це заявив представник ГУР МО України, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.
«Від початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, — це й було фальшування. Від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS — це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння. Це була спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених. З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі», — наголосив він.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених з «Азовсталі», пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення. Попередньо, росіяни вдарили із термобаричної зброї.
- Вибухи сталися на території промзони, в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Українська військова розвідка заявила, що вибух влаштували найманці «ПВК Вагнера» за вказівкою власника ПВК — «кухаря путіна» євгена пригожина. Організацію та власне теракт вони не узгодили з керівництвом міністерства оборони рф.
- 30 липня міноборони росії опублікувало список українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок теракту. У переліку — 48 загиблих, у списку поранених — 73 прізвища. Україна просить людей не довіряти цим спискам, адже вони неофіційні.