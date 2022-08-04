Росіяни розробили план «відновлення» Маріуполя та його інтеграції в рф
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Українська розвідка повідомила, що росіяни розробили «концепцію розвитку Маріуполя». Цей план передбачає повну інтеграцію Маріуполя в «днр», із перспективою приєднання до росії.
Населення Маріуполя, яке до російської агресії становило пів мільйона жителів, за планами рашистів до 2025 року має «зрости» до 200 тисяч.
Надалі протягом кількох років у зруйнованому росіянами місті має зʼявитися транспортна та соціальна інфраструктура.
Окремий розділ присвячений комбінату «Азовсталь», для його «розвитку» придумали кілька сценаріїв, серед них:
- Заповнити підземну частину «Азовсталі» сміттям, облаштувати парк і створити сільгоспугіддя.
- Створити парк і розвивати туристично-рекреаційні зони.
На весь проєкт, залежно від обраного варіанту «реконструкції», відводиться від 8 до 42 років. Витрати — понад 60 мільярдів російських рублів.
- Маріуполь обороняли 82 дні, оборонці міста до останнього зосереджували сили противника на заводі «Азовсталь», щоб виграти час для ЗСУ на інших напрямках і позиціях. 16 травня розпочалася евакуація бійців із заводу. Їх перевезли до окупованої Оленівки. Далі за сприяння української розвідки та міжнародних організацій їх мають обміняти. Наразі окупанти вивозять із Маріуполя до Донецька вцілілий транспорт, а також сталь і різне обладнання. Тим часом благоустроєм міста ніхто не опікується.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених з «Азовсталі», пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення. Попередньо, росіяни вдарили із термобаричної зброї.
- Вибухи сталися на території промзони, у новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Українська військова розвідка заявила, що вибух влаштували найманці «ПВК Вагнера» за вказівкою власника ПВК — «кухаря путіна» євгена пригожина. Організацію та власне теракт вони не узгодили з керівництвом міністерства оборони рф.
- 30 липня міноборони росії опублікувало список українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок теракту. У переліку — 48 загиблих, у списку поранених — 73 прізвища. Україна просить людей не довіряти цим спискам, адже вони неофіційні.