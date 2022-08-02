Тайвань посилив рівень бойової готовності, а Китай почав військові навчання

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Міністерство оборони Тайваню посилило рівень бойової готовності з ранку 2 серпня до полудня 4 серпня на тлі можливого візиту спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.

Як пише Reuters, такі заходи вживають через відкриті погрози Китаю застосувати війська. Очікується, що Пелосі може прибути на зустріч із президентом Тайваню саме в цей період.

Китай тим часом розпочав нові військові навчання в Південно-Китайському морі. Вони триватимуть із 2 до 6 серпня. У цей період захід сторонніх кораблів до зони навчань буде заборонений. Маневри проходитимуть майже впритул до Тайваню.