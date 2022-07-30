Британський депутат закликав вислати з країни російське посольство за заклики до вбивства «азовців»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Carl Court / Staff
Депутат Лейбористської партії Кріс Браянт закликав главу МЗС Британії Ліз Трасс вислати з країни все російське посольство.
Причиною цьому став допис посольства із закликом повісити полонених бійців «Азову».
«Це повинно бути незаконно. Це заклик до воєнних злочинів. Настав час Великій Британії відправити все російське посольство назад до москви. Ліз Трасс, що ви збираєтесь робити?» — написав він.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни з артилерії, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення.
- Вибухи сталися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі СІЗО. Українська військова розвідка заявила, що вибух влаштували найманці «ПВК Вагнера» за вказівкою власника «ПВК» — «кухаря путіна» євгена пригожина. Організацію та власне теракт вони не узгодили з керівництвом міністерства оборони рф.
- 30 липня міноборони росії опублікувало список українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок теракту в колонії в окупованій Оленівці Донецької області. У переліку — 48 загиблих, особи двох встановлюють, адже вони нібито загинули дорогою до лікарні. У списку поранених — 73 прізвища.