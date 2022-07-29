Головні події 29 липня: окупанти вбили полонених «азовців» в Оленівці, а в Іловайську вибухнув склад

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Міноборони росії заявило, що у слідчому ізоляторі Оленівки в «днр» загинули понад 50 українських військовополонених і 130 дістали поранень. Окупанти кажуть, що по ізолятору нібито вдарили з HIMARS, а серед загиблих — полонені «азовці». Російське відомство вже заявляє про провокацію.

У Генштабі ЗСУ заявили, що війська росії сплановано вбили полонених бійців «Азову» в окупованій Оленівці. Будівлю, де їх утримували, обстріляли з артилерії, щоб звинуватити Україну у воєнних злочинах, а також приховати тортури над полоненими і розстріли. Генштаб ще уточнює наслідки обстрілу. Колишній командир полку «Азов» Андрій Білецький підтвердив, що в Оленівці утримували «азовців». За його даними, росіяни перевели бійців полку в окрему будівлю, після чого обстріляли її. Він оголосив полювання на кожного причетного до їх вбивства. Офіс генпрокурора України почав розслідувати загибель полонених.

Російські найманці з «ПВК Вагнера» стоять за вибухом у колонії в Оленівці, де росіяни утримували українських військовополонених. Вибух вони здійснили за вказівкою власника «ПВК» — «кухаря путіна» євгена пригожина. Організацію та власне теракт вони не узгодили з керівництвом міністерства оборони рф. Про це заявила українська військова розвідка. Головна мета теракту, за даними розвідки, — приховати факти тотального розкрадання коштів, які виділили на утримання українських військовополонених.

В одному з російських Telegram-каналів зʼявилося відео знущань над військовополоненим в українському камуфляжі. Двоє окупантів провели полоненому кастрацію канцелярським ножем. Старший радник Конгресу США Пол Массаро відреагував на це відео. Він закликав Захід надати Україні ракети великої дальності ATACMS і сучасні танки, щоб «покласти край цьому злочину проти людства».

Уночі росіяни обстріляли центр Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. Окупанти поцілили у двоповерховий будинок, під завалами якого вже шукають людей, і в будівлю вищого навчального закладу. Крім того, війська росії обстріляли з «Градів» житлові квартали Нікополя — пошкоджені шість приватних будинків та господарчі споруди, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Попередньо, люди не постраждали.

Уранці окупанти обстріляли Миколаїв, загинули пʼятеро людей, 14 зазнали поранень. Крім того, зранку росіяни завдали ракетного удару по житловому кварталу Краматорська, повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко. Відомо про двох загиблих та пʼятьох поранених. Два приватні будинки знищені вщент, 21 — пошкоджений.

В окупованому Іловайську вночі пролунала серія вибухів. Місцеві пабліки повідомляють про розліт снарядів. Імовірно, там підірвали російський склад із боєприпасами.

На окупованих територіях Луганщини вже довгий час не прибирають тіла загиблих. Одна з найсерйозніших проблем — це вода. Російські окупанти не дістають тіла загиблих людей з-під завалів, не забирають трупи з лісопосадок. Усі продукти розкладання потрапляють у воду, і люди отруюються, коли набирають її зі свердловин і пʼють.

У Херсоні російські військові вкрали пасажирський теплохід, який був пришвартований на Карантинному острові, повідомляють у поліції Херсонської області. Нині окупанти використовують його, щоб переправлятися через річку Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту.