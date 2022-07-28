Україна отримає безкоштовно Bayraktar TB2, на який збирали поляки

Новини

Турецька компанія Baykar безкоштовно передасть Україні ударний безпілотник Bayraktar TB2, на який зібрали гроші поляки.

Про це повідомив ініціатор збору коштів журналіст Славомир Сераковський.

Зібрані на безпілотник гроші (22,5 мільйона злотих) передадуть на гуманітарну допомогу Україні, а надлишок на суму пожертвують Збройним силам України переказом грошей у фонд Нацбанку.

Загалом полякам і білорусам, які також долучилися до збору коштів, вдалося зібрати 50 млн злотих — це $10,6 млн. Збір триватиме до кінця тижня, тож сума може збільшитися.