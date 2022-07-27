У Стамбулі відкрився центр, який координуватиме експорт зерна з України

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Lutz Wernitz / Unsplash

У Стамбулі 27 липня відкрився Спільний координаційний центр, який займатиметься питанням безпечного транспортування зерна з портів України.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

За словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара, мета координаційного центру — забезпечити транспортування та розподіл зерна, що експортується з України. Рух суден відстежуватимуть, а весь процес буде координувати ООН та інші сторони домовленостей.

За допомогою центру планують також за необхідності оглядати судна, які беруть участь у вивезенні зерна із трьох портів України: «Одеса», «Чорноморськ», «Південний».

Хулусі Акар зазначив, що, у разі потреби, питання мінної загрози для суден буде вирішене шляхом співпраці всіх сторін.

«Необхідності у розмінуванні морських зон наразі немає. Підготовка до постачання зерна в портах України продовжується», — сказав він. І зазначив, що Туреччина продовжує діалог і з Україною, і з росією.

«Анкара націлена на якнайшвидше припинення вогню в Україні. Упевнений, що воля до спільної роботи прокладає шлях до діалогу і запобігає будь-яким кризам», — підкреслив глава оборонного відомства Туреччини.