Постачання газу до ЄС «Північним потоком» скоротилися до 20% потужності труби
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Зранку постачання газу російським трубопроводом «Північний потік» скоротилися до 20% потужності труби, повідомляють кремлівські ЗМІ.
На цьому фоні ціна газу в Європі зросла на 12% і вже перевищує $2350 за тисячу кубометрів.
«Газпром» ще 25 липня анонсував скорочення поставок газу до Європи нібито через технічні причини — вивід на ремонт ще однієї турбіни. В Євросоюзі тоді заявили, що це рішення політично вмотивоване і воно не має технічних підстав.
- З 16 червня «Газпром» зменшив поставки газопроводом «Північний потік» до 40% від номінальної потужності, пояснивши це тим, що Канада через санкції не повернула турбіну, необхідну для газопроводу. 17 липня її передали Німеччині для повернення до росії, але до рф вона досі не доїхала.
- 21 липня рф відновила поставки газу до Німеччини трубопроводом «Північний потік» на низьких потужностях.
- А 25 липня «Газпром» вирішив зупинити експлуатацію ще однієї турбіни газопроводу «Північний потік», скоротивши постачання газу до 20% від потужності магістралі.
- Минулого тижня Європейська комісія запропонувала надзвичайний план, який вимагає від кожної країни зменшити споживання газу на 15% з серпня до березня у разі подальшого скорочення постачання палива. ЄС затвердив цей план 26 липня.