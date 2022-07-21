Домовленість про експорт зерна з України підпишуть у Стамбулі 22 липня
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Lutz Wernitz / Unsplash
Президент Туреччини Реджеп Ердоган та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 22 липня планують підписати угоду про експорт зерна з України морським шляхом.
Про це повідомила канцелярія президента Туреччини.
«Завтра в Стамбулі під егідою президента Ердогана та генерального секретаря ООН пана Гутерріша разом з українською та російською делегаціями буде підписано критично важливу для глобальної продовольчої безпеки угоду про експорт зерна», — заявив спікер Ердогана.
За даними Yeni Safak, угоду буде підписано о 16:30 за місцевим часом у палаці Долмабахче.
Речник МЗС України Олег Ніколенко пізніше повідомив, що за підсумками зустрічі може бути підписаний документ, який міститиме зобов‘язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі.
«Українська делегація підтримає лише ті рішення, які гарантуватимуть безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки», — заявив він.
- Війська росії з початку вторгнення блокують експорт з портів України, через що продукцію доводиться експортувати залізницею та автошляхами. Західні партнери пропонували побудувати зерносховища біля кордону, домовитися з росією, але на військове розблокування шляхів не готові. Тим часом росія продовжує викрадати українське зерно, вивозячи його до Криму, Сирії та Туреччини, про що свідчать численні журналістські розслідування.
- 5 липня Ердоган заявив про посилені переговори щодо розблокування експорту зерна з України Чорним морем. Він очікує на прогрес протягом десяти днів. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застерігав від сподівань на швидке розвʼязання проблеми, оскільки перемовини зосереджені на маршрутах і безпеці суден.
- Напередодні президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з путіним. Він заявив, що настав час для «зернового коридору». У рф заявили, що «продовжать обмін думками» з цього приводу. У той же день, 11 липня, Ердоган поспілкувався із Зеленським. Розмова була присвячена війні та проблемі блокади експорту зерна.
- 13 липня в Туреччині пройшли чотиристоронні перемовини щодо безпечного вивезення українського зерна з портів. Під час цієї зустрічі сторони домовилися створити координаційний центр у Стамбулі. Делегації України, росії, Туреччини та ООН знову зустрінуться наступного тижня. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про «великий крок уперед».
- 14 липня сторони попередньо домовились про розблокування трьох українських портів. Це потім підтвердив член української делегації на переговорах з росією. Йдеться про порти «Одеса», «Південний» та «Чорноморськ».
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що росія погодилася на вивезення зерна з України для того, щоб вберегти свою репутацію серед країн Азії та Африки.