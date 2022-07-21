Домовленість про експорт зерна з України підпишуть у Стамбулі 22 липня

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 22 липня планують підписати угоду про експорт зерна з України морським шляхом.

Про це повідомила канцелярія президента Туреччини.

«Завтра в Стамбулі під егідою президента Ердогана та генерального секретаря ООН пана Гутерріша разом з українською та російською делегаціями буде підписано критично важливу для глобальної продовольчої безпеки угоду про експорт зерна», — заявив спікер Ердогана.

За даними Yeni Safak, угоду буде підписано о 16:30 за місцевим часом у палаці Долмабахче.

Речник МЗС України Олег Ніколенко пізніше повідомив, що за підсумками зустрічі може бути підписаний документ, який міститиме зобов‘язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі.

«Українська делегація підтримає лише ті рішення, які гарантуватимуть безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки», — заявив він.