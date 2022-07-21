Голова фракції СН Давид Арахамія: Нового генпрокурора призначать в найближчі 10 днів
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- Костя Андрейковець
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Соколовська Інна / УНІАН
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що новий генеральний прокурор буде призначений протягом 10 днів. Після цього вже новий генпрокурор займеться призначенням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це він написав у Telegram.
«Для того, щоби з цим питанням не було жодних затримок, хочу звернутися до Конкурсної комісії з обрання керівника САП із проханням завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк», — написав Арахамія.
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