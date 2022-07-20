Новим прем’єром Британії стане або Ліз Трасс, або Ріші Сунак. Завершився останній тур виборів лідера Консервативної партії

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У Великій Британії завершився останній тур виборів лідера Консервативної партії, який стане новим прем’єр-міністром.

Як повідомляє Sky News, молодша міністерка торгівлі Пенні Мордонт вибула з перегонів, набравши 105 голосів депутатів. Тепер за крісло прем’єра боротимуться очільниця МЗС Ліз Трасс (набрала 113 голосів) і колишній міністр фінансів Ріші Сунак (137 голосів).

Завтра, 21 липня, британський парламент піде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні (близько 160 тисяч членів) голосуватимуть поштою за нового лідера. Результат оголосять 5 вересня.