Канадські депутати попросили уряд пояснити рішення щодо турбіни для «Північного потоку»
- Автор:
- Анна Холоднова
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picture alliance / Contributor / Getty Images
Комітет із закордонних справ Палати громад парламенту Канади закликав двох міністрів і трьох послів до обговорення суперечливого рішення уряду Канади передати відремонтовану турбіну німецькій компанії Siemens для російського газопроводу «Північний потік».
Комітет звернувся до міністра закордонних справ Мелані Жолі та міністра природних ресурсів Джонатана Вілкінсона. Парламентарі запропонували міністрам прийти на цю зустріч у пʼятницю 22 липня.
Комітет із закордонних справ Палати громад також запросив посла України Юлію Ковалів, посла Німеччини Сабіне Шпарвассер, посла ЄС Меліту Габрич, а також Конгрес українців Канади.
- 10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон повідомив, що його країна зробить виняток із запроваджених проти росії санкцій та поверне Німеччині турбіну, яка необхідна для обслуговування газопроводу «Північний потік».
- Генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон заявив, що Канада скорилася тиску, а росія продовжить шантажувати ЄС.
- МЗС України закликало Канаду скасувати рішення щодо турбіни. Українська сторона акцентує на тому, що рф може продовжити безперервно постачати газ до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування «Північним потоком» є неможливим. Зокрема, росія може використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну. Однак росіяни навмисно скорочують поставки, щоб шантажувати ЄС та змусити створити певні винятки із санкцій.
- ЄС і США підтримали рішення Канади.
- З 11 липня російський газопровід «Північний потік» повністю зупинили нібито на плановий ремонт. Німеччина припинила отримувати через нього газ.
- 11 липня Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Канади через рішення Оттави.
- 13 липня, премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав «дуже важким» рішення передати відремонтовану турбіну німецькій компанії Siemens для російського газопроводу «Північний потік».