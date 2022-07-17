Канадські депутати попросили уряд пояснити рішення щодо турбіни для «Північного потоку»

Новини

picture alliance / Contributor / Getty Images

Комітет із закордонних справ Палати громад парламенту Канади закликав двох міністрів і трьох послів до обговорення суперечливого рішення уряду Канади передати відремонтовану турбіну німецькій компанії Siemens для російського газопроводу «Північний потік».

Комітет звернувся до міністра закордонних справ Мелані Жолі та міністра природних ресурсів Джонатана Вілкінсона. Парламентарі запропонували міністрам прийти на цю зустріч у пʼятницю 22 липня.

Комітет із закордонних справ Палати громад також запросив посла України Юлію Ковалів, посла Німеччини Сабіне Шпарвассер, посла ЄС Меліту Габрич, а також Конгрес українців Канади.