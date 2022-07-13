Прем’єр Канади назвав «важким» рішення щодо турбіни для «Північного потоку»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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UN Women / Flickr
Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо в середу, 13 липня, назвав «дуже важким» рішення передати відремонтовану турбіну німецькій компанії Siemens для російського газопроводу «Північний потік».
Як повідомляє Reuters, Трюдо заявив, що санкції проти путіна та його помічників не повинні завдавати шкоди союзникам, і додав, що Канада продовжуватиме всіляко підтримувати Україну.
- 10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон повідомив, що його країна зробить виняток із запроваджених проти росії санкцій та поверне Німеччині турбіну, яка необхідна для обслуговування газопроводу «Північний потік».
- Генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон заявив, що Канада скорилася тиску, а росія продовжить шантажувати ЄС.
- МЗС України закликало Канаду скасувати рішення щодо турбіни. Українська сторона акцентує на тому, що рф може продовжити безперервно постачати газ до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування «Північним потоком» є неможливим. Зокрема, росія може використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну. Однак росіяни навмисно скорочують поставки, щоб шантажувати ЄС та змусити створити певні винятки із санкцій.
- ЄС і США підтримали рішення Канади.
- З 11 липня російський газопровід «Північний потік» повністю зупинили нібито на плановий ремонт. Німеччина припинила отримувати через нього газ.
- 11 липня Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Канади через рішення Оттави.