Події 11 липня в огляді «Бабеля»: ЗСУ знищили командний пункт рф на Херсонщині, на Харківщині підірвали колаборанта, у Часовому Яру знайшли більше загиблих

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ДСНС України / Facebook

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Уночі росіяни влучили ракетою у житлову багатоповерхівку в центрі Харкова. Один підʼїзд будинку повністю зруйнований. З-під завалів врятували одну жінку — більше жертв та постраждалих немає. Від обстрілів з РСЗВ у Харкові за добу загинуло шестеро людей, 31 — поранені. Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, пошкоджено будинок у Мар’янці, ніхто не постраждав. Внаслідок влучання снаряда в сарай постраждала худоба, яку вирощували на забій восени — декілька тварин загинуло. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Одеській області — чотири ракети були випущені з літаків над окупованим Кримом. Одна з ракет влучила в будівлю.

Кількість підтверджених жертв від вчорашнього ракетного удару росіян по місту Часів Яр зростає. Наразі відомо про 31 загиблого і дев’ятьох поранених, яких дістали з-під завалів багатоповерхівки. Пошукові роботи тривають — рятувальники розібрали 65% завалів.

Українські військові завдали удару по двох російських командних пунктах на півдні України. Знищено таврійський пересувний командний пункт ворога, радари й антени, системи протиповітряної оборони. Також було знищено два склади боєприпасів армії рф. Крім того, ЗСУ остаточно закріпилися у селі Іванівка Херсонської області.

Невелика частина Луганської області залишається під контролем ЗСУ і продовжує опір. Окупанти, щоб виявити точки опору, кидають на смерть «гарматне м’ясо».

Війська росії окупували Інститут тваринництва «Асканія-Нова». На будівлі вивісили прапор рф, а персоналу представили так званого нового директора. Росіяни схиляють працівників інституту до співпраці, однак на це зголосилися лише охоронці та деякі науковці.

Окупаційна адміністрація Мелітополя заявила про замах на колаборанта андрія сігуту, який був членом ОПзЖ. Його будинок обстріляли, проте колаборант вижив. Окупанти кажуть, що нападника вбили під час затримання.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили про загибель так званого голови адміністрації селища Великий Бурлук Харківської області. Колаборанта євгена юнакова підірвали в автомобілі біля місцевої адміністрації.

Колишній нардеп євген балицький, якого росіяни призначили «головою» окупованої частини Запорізької області, курирує розкрадання зерна. Для його викрадення і вивозу з області росіяни створили «державну унітарну компанію», діяльність якої контролює балицький.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з президентом рф путіним. Вони обговорили війну росії проти України та створення безпечних коридорів для експорту українського зерна Чорним морем. Турецька сторона вважає, що для створення коридору за планом ООН уже настав час. Окремо Ердоган заявив, що війна між Україною та росією має бути припинена шляхом переговорів.

Путін спростив видачу паспортів росії усім громадянам України. МЗС України заявило, що цей указ є черговим посяганням на суверенітет та територіальну цілісність нашої країни та свідчить про продовження курсу кремля на захоплення України та асиміляцію української нації, йдеться у заяві МЗС України.