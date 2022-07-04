Український прапор на Зміїному не піднімали. Його скинув гелікоптер

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Український прапор на звільненому острові Зміїний не піднімали. Його скинув гелікоптер, а піднімуть його після висадки на острів військових.

Це в коментарі CNN заявила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.

За її словами, інформацію про підняття прапора на острові слід «розуміти метафорично». На острів після відступу росіян ніхто ще не висаджувався.

Вона пояснила, українське командування не ризикувало би людьми заради того, аби підняти прапор і зробити фотографію для ЗМІ.