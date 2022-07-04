Український прапор на Зміїному не піднімали. Його скинув гелікоптер
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Український прапор на звільненому острові Зміїний не піднімали. Його скинув гелікоптер, а піднімуть його після висадки на острів військових.
Це в коментарі CNN заявила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.
За її словами, інформацію про підняття прапора на острові слід «розуміти метафорично». На острів після відступу росіян ніхто ще не висаджувався.
Вона пояснила, українське командування не ризикувало би людьми заради того, аби підняти прапор і зробити фотографію для ЗМІ.
- ЗСУ з початку червня методично завдавали ударів по позиціях росіян на Зміїному. Також під вогонь потрапляли катери та кораблі, які займались постачанням російського гарнізону на острові.
- 30 червня ОК «Південь» повідомило, що війська росії залишили острів Зміїний після чергового обстрілу ЗСУ. Противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами. У міноборони рф підтвердили відступ з острова, але назвали це «кроком доброї волі».
- Пізніше «Схеми» опублікували знімок наслідків обстрілу Зміїного, який стався 29 червня, а Maxar супутникові знімки острова після втечі з нього росіян. Головнокомандувач ЗСУ публікував відео роботи ударного безпілотника Bayraktar TB2 по російських цілях на острові.
- За підрахунками Forbes, під час окупації Зміїного росіяни втратили техніки на майже $1 мільярд.