Міноборони: З білоруських силовиків росія готує ДРГ для «роботи» в Україні, наступальних груп у білорусі поки не формують

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Пул Первого / Telegram

Військове керівництво росії готує для підривної діяльності в Україні диверсійно-розвідувальні групи з військовослужбовців режиму лукашенка.

Про це на брифінгу заявив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, факти формування ДРГ фіксує українська розвідка. Наступальних груп з числа військовослужбовців білорусі поки не формують.

Мотузяник також додав, що поки зберігається загроза ракетних ударів росіян з боку білорусі.