Події 21 червня в огляді «Бабеля»: ЗСУ вдарили по гарнізону окупантів на острові Зміїний, росіяни масовано обстріляли Харків

Новини

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Уночі росія знов обстріляла Дніпропетровську область з артилерії ― вдарили по околицях села Марʼянське, що в Криворізькому районі, на межі з Херсонщиною. Людей не зачепило, снаряд упав у поле і перебив лінію електропередач. Окупанти обстріляли «Градами» школу в Авдіївці. Це вже третя школа, знищена росіянами в цьому місті. Загалом в області росіяни знищили вже близько 200 шкіл. Через потужний обстріл у Лисичанську зруйновано понад 10 багатоповерхівок, приватні будинки та будівля відділу поліції. Загинула щонайменше одна людина. Напередодні внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинули троє людей, ще семеро поранені. Уже сьогодні військові рф обстріляли Індустріальний район Харкова ― загинули пʼятеро людей. Близько 12:30 росіяни обстріляли село Безруки Харківського району, повідомили в Харківській облпрокуратурі. Внаслідок обстрілу загинула 8-річна дівчинка, яка в той час перебувала на подвірʼї будинку., її родичка отримала поранення.

В окупованому Маріуполі через дефіцит інсуліну хворими на цукровий діабет ампутують ноги. Щодня хірурги роблять до пʼяти операцій з ампутації кінцівок.

Українські захисники завдали удару по острову Зміїний ― гарнізон росіян зазнав значних втрат. Деталі не повідомляють. Крім того, зранку пара українських гелікоптерів завдала удару по скупченню живої сили та техніки росіян, а артилерія відпрацювала понад 100 вогневих завдань. За попередніми даними, загинули 26 окупантів, знищено танк, броньований тягач, три броньовані та чотири вантажні автівки.

У Запорізькій області відбувся черговий обмін тілами загиблих військовослужбовців ― Україна повернула тіла 35 своїх захисників.

До України доїхали німецькі артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Уряд Німеччини опублікував список зброї, яку отримає Україна, ― 30 зеніток Gepard, систему ППО IRIS-T, РСЗВ MARS, БТР М113, ще гаубиці Panzerhaubitzen 2000 та багато іншого. Водночас Словаччина не домовилася з Німеччиною про танки для України. Братиславі запропонували лише 15 танків Leopard 2A4 за 30 радянських Т-72.

Верховна Рада України повернула мита й ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто ― нові правила почнуть діяти з 1 липня. Крім того, Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 7427, яким запроваджується мораторій на підвищення цін і тарифів на газ і опалення протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення.

У Криму окупанти заявили, що не змогли врятувати всіх людей, які постраждали від удару по бурових платформах у Чорному морі, що стався 20 червня. Під час удару там загалом перебували 109 людей, семеро зникли безвісти, троє отримали опіки та осколкові поранення, 94 людей змогли евакуювати.

Головний редактор російської «Нової газети» Дмитро Муратов продав свою медаль Нобелівської премії миру 2021 року за рекордні $103,5 мільйона. Виручені кошти передадуть ЮНІСЕФ, щоб допомогти українським біженцям. Це найбільша ціна продажу нобелівської медалі в історії. Імʼя покупця невідоме.