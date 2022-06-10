У Нідерландах відбулося останнє засідання у справі MH17
- Автор:
- Олег Панфілович
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Pierre Crom / Getty Images
У Нідерландах відбулося останнє засідання у справі про збиття літака рейсу MH17 Malaysian Airlines у небі над Донбасом влітку 2014 року.
Про це повідомила Об’єднана міжнародна група з розслідування.
«Сьогодні був останній день суду щодо MH17. Оголошення вироку очікується в листопаді або грудні 2022 року», — йдеться в повідомленні.
Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Загинули 298 людей. Росія свою причетність до катастрофи заперечує і звинувачує Україну.
Міжнародна слідча група висунула звинувачення росіянам — генерал-майору Сергію Дубінському (позивний «Хмурий»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) і українцю Леоніду Харченку («Крот»).
- 7 червня 2021 року суд Гааги почав розгляд справи по суті. 8 червня в суді давали показання свідки. Один з них розповів, що бачив постріл «Бука» та падіння лайнера. 9 червня в суді представили нові записи переговорів бойовиків про транспортування «Бука», а 10 липня записи доповідей бойовиків про постріл «Бука».