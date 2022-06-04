Міністр оборони України: Оптимістичний термін закінчення війни — до кінця року
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністр оборони Олексій Олексій Резніков заявив, що за оптимістичними прогнозами війна може закінчитися до кінця 2022 року.
Це він сказав на Міжнародному безпековому форумі Globsec-2022.
«росія продовжує докладати зусиль з окупації усієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року», — заявив міністр.
За його словами, кремль мріє зібрати землі, тому Україна спільно з Європою та світом повинна зупинити росію та стримувати її в майбутньому.
Також міністр заявив про початок підготовки українських артилерійських розрахунків із застосування реактивних систем залпового вогню HIMARS та М270. Підготовка відбувається в Європі.
- 1 червня Пентагон опублікував список озброєння, яке отримає Україна в рамках 11 пакета військової допомоги на $700 мільйонів. У списку РЗСО HIMARS, гелікоптери Мі-17 і ПЗРК Javelin.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен 1 червня заявив, що нова зброя не лише дозволить стримати російську агресію, а й посилить позиції України під час перемовин. Він додав, що Україна пообіцяла не використовувати цю зброю по цілях у росії. Суперечки точилися щодо HIMARS, які здатні уразити окремими зарядами цілі на відстані до 300 кілометрів.
- Також Україна купить у Польщі ще 60 САУ AHS Krab, на додачу до 18 вже отриманих. Від Британії Україна може отримати ракетні системи М270.
- За даними Reuters, США планують продати Україні ударні безпілотники MQ-1C Gray Eagle.